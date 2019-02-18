Молотком по голове: подробности зверского убийства семьи в Житомире (видео)

Убийца потерял шапку на месте преступления

Убийство семьи в Житомире (видео: YouTube/Национальная полиция)

В субботу, 16 февраля, в частном доме города Житомир по адресу переулок Транзитный (ж/м Марьяновка) были обнаружены тела двух женщин - матери и дочери. В убийстве подозревают знакомого семьи, сообщает FreshNews со ссылкой на собственные источники.

В полицию около 8:35 позвонила соседка, которая сообщила, что во дворе дома мужчина избивает женщину и гоняется за ребенком. Когда полиция прибыла на место, обе были мертвы.

Соседка рассказывает, что семья жила бедно. Девушка планировала в этот день ехать в Чехию "на заработки".

Убитой девушкой оказалась 22-летняя Анжелика Карпец и ее 41-летняя мать, Ирина Карпец. Преступление совершено с особой жестокостью - сначала мужчина расправился с женщиной и бросил ее труп рядом с шифером, а затем несколько раз ударил молотком по голове ее дочь.

Убийство семьи в Житомире (погибшая Анжелика Карпец, фото: instagram.com )

В убийстве подозревают 26-летнего Василия Подорожного, знакомого убитой девушки. Он находится в розыске. На месте преступления полицейские обнаружили шапку возможного преступника.

Возможным мотивом убийства является ревность. Подозреваемый встречался с убитой девушкой, недавно они расстались.

Подозреваемый в убийстве семьи в Житомире - Василий Подорожный (фото: Нацполиция, соцсети)

Полиция просит всех, кто знает о местонахождении подозреваемого, сообщить на горячую линию "102".

К слову, недавно произошло жуткое преступление: украинка искромсала турецкого дальнобойщика.

Недавно стало известно, что в убийстве и посмертном изнасиловании 17-летней выпускницы в Тернопольской области виноват ее 16-летний односельчанин с психическим расстройством.