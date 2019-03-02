Нашли мертвым в надувной лодке: детали загадочной смерти парня на Волыни

На Волыни нашли труп пропавшего три месяца назад парня (коллаж РБК-Украина)

На Волыни нашли труп пропавшего три месяца назад парня

На Волыни нашли труп пропавшего три месяца назад парня, его тело было обнаружено в реке. 19-летний Александр Примак отправился в соседнее село на дискотеку и не вернулся. Полиция разыскивала молодого человека почти три месяца. Недавно его тело было найдено в надувной лодке, плывущей по реке Луга недалеко от поселка, где жил парень. Подробности трагического происшествия рассказал оперуполномоченный Владимир-Волынского отделения полиции Александр Ольховский изданию volynua.com.

Полицейским удалось узнать, что незадолго до исчезновения молодой человек отправился в соседнее село на дискотеку и не вернулся. Спустя три месяца его тело было найдено в надувной лодке, плывущей в реке Луга. Труп находился во рву, впадающем в водоем, возле села Житани, в котором жил погибший.

На Волыни нашли труп пропавшего три месяца назад парня (фото: volynua.com)

Правоохранители отметили, что состояние тканей не позволяет определить причину смерти по внешнему виду. На данный момент тело находится на экспертизе. О том, что стало возможной причиной смерти молодого человека и кто понесет ответственность полиция не рассказывает.

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