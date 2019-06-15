В ночнушке и с цветочным горшком: в Киеве пенсионерка выпала из окна

В Киеве, в Днепровском районе, пенсионерка выпала из окна многоэтажного дома. Инцидент произошел по адресу улица Бородина, 6а. Женщина сорвалась вниз около 08:50. К сожалению, от полученных травм она умерла на месте, медики только констатировали смерть пенсионерки. Подробности происшествия сообщает "Информатор".

Погибшей было около 70 лет. Предварительно, утром она открыла окно, чтобы помыть стекло или полить цветы. А после по непонятной причине сорвалась вниз. Женщина была одета в ночную рубашку и теплые носки, а рядом с телом лежала земля из цветочного вазона. Прибывшим медикам оставалось констатировать смерть.

Точные причины трагедии устанавливает полиция. На месте работали криминалисты, которые разбираются во всех деталях случившегося.

Пенсионерка выпала из окна в Киеве – все подробности (фото: kiev.informator.ua)

Напомним, что ранее по неосторожности разбился 2-летний ребенок. Отец с сыном поднялись на 9 этаж в лифте и по лестнице пошли вниз. На 8-м этаже мужчина поставил мальчика на подоконник, чтобы он посмотрел в окно. В это время ребенок через незапертое окно наклонился и упал вниз.

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