Ночные гонки одесских мажоров: все детали ДТП со взрывом иномарки

В ДТП в Одессе, которое произошло в ночь на 24 марта, умерли дети местных крупных предпринимателей. Авария произошла возле "Политеха" в результате столкновения автомобиля BMW X6 с припаркованным Hyundai Sonata. В результате происшествия погибли парень и девушка.

Так, за рулем BMW X6, который разорвало пополам, находился 22-летний Шамиль Гаджиев, сын предпринимателя Газанфара Гаджиева и брат чемпиона мира по боксу Рамиля Гаджиева. Прохожие хотели помочь 22-летнему водителю до приезда скорой, они отнесли его подальше от огня и пытались спасти. Однако парень скончался в реанимации, так и не придя в сознание.

Шамиль Гаджиев (фото: sociumin.com)

Вторая погибшая – 33-летняя Виктория Кравченко, дочь Валерия Кравченко, владельца клиники "Моцарт". Девушка погибла на месте. Ее тело лежало очень близко от огня и медики скорой не могли его забрать, пока пожарные не потушили огонь.

Валерия Кравченко из Одессы (фото: sociumin.com)

По данным очевидцев, авария стала результатом ночных гонок, которые устроили молодые люди.

В пресс-службе нацполиции Одесской области рассказали подробности ночного ДТП возле Политехнического университета, где пополам разорвало BMW Х6. Оказалось, что прежде чем врезаться в столб, водитель внедорожника не справился с управлением, когда двигался в сторону проспекта Шевченко и столкнулся с припаркованным автомобилем Hyundai Sonata. От сильнейшего удара авто откинуло на столб, где оно разорвалось пополам и загорелось.

Осколки машины разбросало на несколько десятков метров вокруг. На место выезжали спасатели, которые потушили горевшую машину. Обстоятельства выясняются.

В ДТП в Одессе умерли дети одесских предпринимателей (видео: youtube.com)

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