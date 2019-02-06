Новая смерть иностранной студентки в Харькове: что известно

Досудебное расследование продолжается

В Харькове в Новобаварском районе (юго-западная часть города) правоохранители обнаружили в квартире жилого дома труп девушки. Погибшей оказалась студентка из Индии, ей было 19 лет, рассказали в пресс-службе Главного управления Нацполиции.

Отмечается, что полицейские получили информацию о гибели иностранки вчера вечером - в 21.50.

Тело девушки нашли в петле. Согласно предварительным данным, студентка совершила самоубийство.

Вскоре удалось выяснить, что эту квартиру девушка снимала вместе со своим братом.

Полиция открыла уголовное производство по статье УК об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство".

В настоящее время идет досудебное расследование.

Как сообщалось ранее, в январе в Харькове были жестоко убиты две студентки студентки 20 и 22 лет из Турции. 5 января в Турции правоохранители задержали подозреваемого в преступлении. 8 января подозреваемый Цокмез Гусну Цан признался в содеянном. Это преступление вызвало большой резонанс в Украине.

Бывший парень одной из жертв дал показания и рассказал, что в момент убийства он был на связи с девушкой по скайпу. Прокурор, проводивший расследование, зачитал это свидетельское заявление Цокмезу, который ранее отрицал убийства. После этого тот и признал себя виновным.

Выяснилось, что преступник поссорился с Букет Йилдыз еще в Турции, и затем отправился в Украину, чтобы убить девушку. Он решил перерезать ей горло. Кроме того, он убил другую девушку - Зейнеп Хусюнбей, которая также была студенткой второго курса медфакультета ХНУ им. Каразина.