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Одного из пропавших рыбаков нашли мертвым: масштабные поиски продолжаются

STYLERПроисшествия    05.02.2019 - 12:54
Одного из пропавших рыбаков нашли мертвым: масштабные поиски продолжаются
Коллаж РБК-Украина

К розыску мужчин привлечен вертолет МИ-8

Один из пропавших рыбаков на Днепре в пгт Козин Киевской области найден мертвым. Спасатели продолжают поиски, сообщает ГСЧС Украины в Киевской области.

По информации спасательных служб, они обследовали акваторию и место на острове, где вероятнее всего могли находиться мужчины. Но ни на воде, ни на самом острове данных граждан и лодку не обнаружили.

Впоследствии после обследования речного дна водолазами на расстоянии 5 км от места предполагаемого исчезновения подняли тело одного из мужчин. Кого именно не сообщается.

Одного из пропавших рыбаков нашли мертвым: масштабные поиски продолжаются

Фото: facebook.com/MNSKOB/

На поиски пропавших лиц привлечены 30 человек личного состава, от ГП "Мобильный спасательный центр ГСЧС Украины" - 7 человек, спасатели г. Украинка - 3 человека и 2 лодки.

Также с целью более тщательного обследования территории в районе поисков ГСЧС дополнительно был предоставлен вертолет МИ-8.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве разыскивают родственников женщины преклонного возраста, которая потеряла память - ее обнаружили на Лесном массиве.

Также мы писали о том, что в Киеве рыбаки подо льдом нашли труп парня, который исчез месяц назад.

К слову, ранее мы сообщали, что отец экс-солистки ВИА Гры с лета ищет пропавшую дочь.

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