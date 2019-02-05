Одного из пропавших рыбаков нашли мертвым: масштабные поиски продолжаются

Коллаж РБК-Украина

К розыску мужчин привлечен вертолет МИ-8

Один из пропавших рыбаков на Днепре в пгт Козин Киевской области найден мертвым. Спасатели продолжают поиски, сообщает ГСЧС Украины в Киевской области.

По информации спасательных служб, они обследовали акваторию и место на острове, где вероятнее всего могли находиться мужчины. Но ни на воде, ни на самом острове данных граждан и лодку не обнаружили.

Впоследствии после обследования речного дна водолазами на расстоянии 5 км от места предполагаемого исчезновения подняли тело одного из мужчин. Кого именно не сообщается.

Фото: facebook.com/MNSKOB/

На поиски пропавших лиц привлечены 30 человек личного состава, от ГП "Мобильный спасательный центр ГСЧС Украины" - 7 человек, спасатели г. Украинка - 3 человека и 2 лодки.

Также с целью более тщательного обследования территории в районе поисков ГСЧС дополнительно был предоставлен вертолет МИ-8.

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