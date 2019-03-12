Оскорбили брата: 17-летний парень устроил кровавую резню под Кропивницким

Парень набросился с ножом на компанию молодых мужчин

17-летний парень совершил резню в пятницу, 8 марта, в селе Витязевка Бобринецкого района Кировоградской области. В результате нападения пострадало три человека, один из них погиб, сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Кировоградской области.

Известно, что парень приехал на авто к компании молодых людей, среди которых был его брат с женой. Компания парней якобы оскорбила супругу и старшего брата парня.

Из машины 17-летний подросток выхватил нож и нанес ранения троим мужчинам. В результате чего один человек получил легкую травму ноги, второй, 1994 года рождения находится в реанимации в тяжелом состоянии, а мужчина 1988 года рождения умер в больнице через час после нападения.

После совершения преступления парень забрал брата и невестку, и они уехали. Событие квалифицировали по ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство) Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Напомним, в воскресенье, 10 марта, в Днепре заживо сожгли человека - жуткое убийство произошло недалеко от центра города.

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