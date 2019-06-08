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Осталась только голова: на заводе в Днепре произошло жуткое ЧП

STYLERПроисшествия    08.06.2019 - 16:13
Осталась только голова: на заводе в Днепре произошло жуткое ЧП
В Днепре на заводе умер мужчина – все подробности трагедии (иллюстративное фото: РБК-Украина)

В Днепре на металлопрокатном предприятии трагически погиб мужчина

В Днепре на металлопрокатном заводе в Индустриальном районе умер мужчина. Во время размотки металлических рулонов его намотало на барабан аппарата. Инцидент произошел около 17:00. От полученных травм 28-летний сотрудник предприятия "АВ металл групп" скончался на месте. Об этом рассказывает "Информатор".

Со слов очевидцев происшествия, тело мужчины полностью намотало на барабан. От мужчины осталась только голова. Как рассказывается, мужчина не придерживался техники безопасности, вследствие чего его затянуло на вращающийся барабан. Действительно ли это стало причиной несчастного случая — разбираются правоохранители.

По данному факту ведется специальное расследование — следователи Индустриального отдела полиции, прокурор Индустриального района, а также сотрудник службы по охране труда ведут проверку и выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Правоохранители сообщили, что несчастные случаи на предприятиях участились.

Осталась только голова: на заводе в Днепре произошло жуткое ЧП

В Днепре на заводе умер мужчина – все подробности трагедии (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Напомним, что под Ровно 5-летний мальчик погиб в собственном дворе. Пятилетний ребенок погиб под завалами пеноблоков, которые были сложены на дворе. 

Также сообщалось, что в Запорожской области погибли двое детей. Трагедия произошла в селе Бурчак Михайловского района Запорожской области. На горячую линию поступило сообщение о том, что в оросительный канал упали двое мальчиков 2007 года рождения.

Ранее мы сообщали о том, что в городе Вишневом Киевской области собака набросилась на компанию девочек. Две девочки успели убежать, а третью собака зверски покусала. Ребенка госпитализировали с множественными укусами.

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