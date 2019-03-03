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Женщина оставила младенца в лесу и исчезла: появилось видео

STYLERПроисшествия    03.03.2019 - 16:50
Женщина оставила младенца в лесу и исчезла: появилось видео
Убийство младенца в лесу в Киеве (Коллаж РБК-Украина)

За убийство младенца в лесу в Киеве матери грозит срок тюремного заключения до пяти лет

Убийство младенца в лесу в Киеве обнаружили очевидцы, которые нашли в лесополосе странный пакет. Тело ребенка было дополнительно прикрыто ветвями. Тело новорожденной девочки обнаружили 1 марта в Дарницком районе столицы, рассказывают в отделе коммуникации полиции Киева.

По сообщению правоохранителей, по спецлинии 102 поступило сообщение, что неподалеку от улицы Старобориспольская в пакете обнаружили тело новорожденного ребенка. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, кинологи со служебными собаками, патрульные и врачи.

 

Убийство младенца в лесу в Киеве (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. Для установления причины смерти тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу. Женщину, которая в пакете выбросила собственного ребенка в лесу, разыскивают полицейские.

"Следователи уже начали уголовное производство по факту умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка, это - статья 117 Уголовного кодекса Украины. Причина смерти ребенка будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Мы же ищем женщину, которая оставила младенца в лесополосе", - сообщил начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев.

Убийство младенца в лесу на Старобориспольской улице в Киеве (видео: youtube.com)

Статья 117 УКУ предполагает наказание до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Одесской области мать убила и закопала новорожденного ребенка.

А также рассказывали подробности смерти младенца под Хмельницким.

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