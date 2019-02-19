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Закопала в мешке: подробности смерти младенца под Хмельницким

STYLERЖизнь    19.02.2019 - 15:03
Закопала в мешке: подробности смерти младенца под Хмельницким
Смерть новорожденного под Хмельницким (коллаж: РБК-Украина)

Женщина утверждает, что ребенок родился мертвым

Недавно жители Славутского района Хмельницкой области обнаружили страшную находку: в поле возле дороги нашли закопаного младенца. Сейчас полиция занимается расследованием обстоятельств смерти новорожденного, дело направлено в Хмельницкий суд.

Выяснилось, что местная жительница 13 февраля родила ребенка прямо на улице. Она утверждает, что девочка родилась мертвой, поэтому просто положила ее в мешок и закопала возле полевой дороги.

"Когда женщина почувствовала боль в животе, она вышла из дома на улицу, где родила ребенка", - сообщили в суде.

Правдивисть слов женщины должен подтвердить ряд экспертиз.

Известно, что суд уже удовлетворил два ходатайства следователя о проведении судебно-медицинских экспертиз в уголовном производстве "Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка".

Пока эксперты выясняют причину и время смерти девочки, а также наличие телесных повреждений на теле ребенка. Также обследуют и женщину, чтобы выяснить, действительно ли она является матерью ребенка, а также были ли у нее какие-то телесные повреждения или болезни, которые могли привести к преждевременным родам.

Напомним, годовалая девочка, которой нанес травмы отчим-тиран, недавно умерла в Херсонской детской областной клинической больнице.

Также мы писали о том, что в Херсоне пятилетняя девочка умерла от интенсивной инвазии аскаридозом (глисты) и ее осложнений.

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