Отказал в интиме: семейная пара избила случайного прохожего

Они думали, что в День святого Валентина нельзя отказать в любви

В четверг, 14 февраля, в Киеве семейная пара, которая была навеселе, избила случайного прохожего. Женщина сделала незнакомцу интимное предложение в связи с Днем святого Валентина, когда мужчина отказался, на горизонте появился "ревнивый муж". Об этом сообщила "Муніципальна Варта Києва".

ЧП произошло в спальном районе столицы на Виноградаре по адресу проспект Свободы, 32-Б. Патрульные "Муниципальної Варти" стали свидетелями инцидента. Они вмешались, вызвали полицию и скорую.

Свингеры избили мужчину в Киеве (facebook.com/MunicipalnaVarta/)

Правоохранители предполагают, что эта "операция" была спланирована супругами.

Пользователи сети высмеяли поступок "свингеров", написав, что Виноградарь "страшное место".

"Настолько страшное и суровое, что только в этом районе Киева мужчины отказывают женщинам в знакомстве!" - прокоментировал подписчик паблика.

К слову, мачеха избитого 6-летнего Вани из Казатинского района Винницкой области, которого обнаружили с синяками и гематомами в электричке, призналась в совершении преступления.

Ранее мы также писали, что отчим избил годовалую девочку, которую на данный момент пытаются вернуть к жизни в Херсонской области.