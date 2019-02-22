Пассажиров зажало в салоне: подробности жуткого ДТП в Киеве (фото, видео)

Пассажирский автомобиль на скорости влетел под фуру

В ночь с 21 на 22 февраля, в Киеве, на пересечении улиц Братиславской и Андрея Малышко произошла жуткая авария. Один человек погиб. Об этом сообщает "Информатор" с места происшествия.

Трагедия произошла около двух часов ночи. Как сообщили в полиции, по улице Братиславской ехала колона из четырех фур из Молдавии. Они двигались в сторону станции метро "Черниговская". На перекрестке с улицы Малышко в эту колонну влетел пассажирский автомобиль "Мерседес".

По предварительной информации, скорость автомобиля "Мерседес" была около 120 км/час. Он вылетел на перекресток и даже не попытался затормозить. В результате – влетел под первую фуру из колонны, автомобиль DAF. От удара кабину грузовика полностью развернуло.

Водитель автомобиля "Мерседес", мужчина 1966 года рождения, скончался на месте еще до прибытия медицинской помощи. Его, а также женщину-пассажира, зажало в салоне. Спасателям пришлось их вырезать из автомобиля. Женщина госпитализирована и медики оценивают ее состояние как очень тяжелое.

Водитель грузовика получил незначительные повреждения. От госпитализации он отказался.

ДТП на Братиславской (Фото: kiev.informator.ua)

Спасатели, которые работали на месте происшествия, сообщили, что от погибшего ощущался запах алкоголя. Однако точную информацию можно будет получить только после экспертизы.

На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства аварии и выясняет, что стало причиной трагического ДТП.

ДТП на Братиславской (Видео: YouTube/Информатор)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве автомобиль протаранил троллейбус и пострадал ребенок.

А также рассказывали о том, что в аварию попала телеведущая вместе с мужем и тремя детьми.