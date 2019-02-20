ДТП с детьми в Киеве: в машине была семья известной телеведущей

В ДТП в Киеве пострадала телеведущая София Кудина с детьми (коллаж: РБК-Украина)

Пострадавшая говорит, что в этот день был второй день рождения ее семьи

Во вторник, 18 февраля, в Киеве на улице Ольшанской произошло странное ДТП, в котором водитель Volkswagen выехал на встречную полосу, спровоцировал лобовое столкновение с Audi и продолжал таранить автомобиль на протяжении 10 минут. Позже выяснилось, что в пострадавшем авто находилась известная ведущая, а ныне бизнесвумен, София Кудина.

Она ехала с мужем и тремя детьми, 5-ти, 7-ми и 8-ми лет, когда произошло столкновение. Об этом Кудина написала на своей странице Facebook. Бизнесвумен рассказывает, что в момент столкновения, их авто уже успело полностью "вытормозить", благодаря чему удалось избежать страшных последствий.

После того, как произошло ДТП, водитель долго не выходил, а затем "дверь машины начала медленно открываться и из нее выпал, или, вернее, начал выползать, по-другому это никак не назовешь, тот человек", - пишет Кудина.

Он подошел к авто и начал стучать по нему кулаками, а затем вернулся за руль и стал таранить машину с тремя маленькими детьми. Муж Софии, Денис, вышел из авто и пытался его остановить, ему на помощь поспешили молодые люди, которые пытались вытащить неадеквата из авто. Так продолжалось до тех пор, пока не приехала полиция.

В ДТП в Киеве пострадала телеведущая София Кудина с детьми (муж и дети Софии Кудиной, фото: facebook.com/sonia.kudina)

Кудина в недоумении, что патрульные составили акт и... отпустили водителя, за которым приехали его друзья. Водитель же отказался проходить проверку на алкоголь и наркотики.

"Несмотря на наличие явных признаков алкогольного или наркотического состояния у этого водителя, у полиции нет никаких рычагов воздействия заставить этого человека сдать анализ крови на показатели алкоголя или наркотиков в крови! Нашим законом это никак не регламентировано", - возмущается она.

Ранее мы писали, что в страшном ДТП под Полтавой, которое произошло вечером, 19 февраля, погибло пять человек.

А также сообщали, что в центре Киева украинские Бони и Клайд устроили гонки с полицией.