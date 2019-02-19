В центре Киева украинские Бони и Клайд устроили гонки с полицией (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Злоумышленница уже задержана правоохранителями

В Киеве на улице Большая Васильковская, 102, произошло тройное дорожно-транспортное происшествие Участницей аварии оказалась мошенница. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает "Киев Оперативный" на своей Facebook-странице.

Так, супружеская пара на легковом автомобиле Toyota с номерами AA4975AT пыталась скрыться от полиции Шевченковского района. За рулем находился муж Татьяны Польской. Он устроил ДТП, когда на большой скорости решил проскочить между других машин. Впрочем, не получилось.

В настоящее время женщину задержали и передали Луцкому отделу полиции ГУНП в Волынской области, который и инициировал розыск.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Ранее судом было выдано разрешение о задержании Татьяны Польской, 1975 г.р., которая скрывается от следствия.

Отмечается, что женщину обвиняют по статье 190 ч.4 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и статьи 209 ч.3 УК (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Фото: facebook.com/KyivOperativ

В комментариях к сообщению пользователи сети уже успели сравнить злоумышленников с известными американскими грабителями, действовавшие во времена Великой депрессии:

"Бони и Клайд";

"Татьяна к успеху шла, не получилось, не фартануло!"

"Отбегала свое, Мурка"...

Скрин комментариев: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщалось ранее, 1 февраля в Киеве на площади Победы в аварию попали пять автомобилей. В результате столкновения машин 47-летняя женщина, которая была за рулем Mazda, скончалась по дороге в больницу.

Также мы писали о том, что в Киеве накануне Нового года возле станции метро Тараса Шевченко произошло жуткое ДТП - водитель BMW на литовских номерах прямо на пешеходном переходе сбил беременную девушку.

Напомним, на украинских пенсионерах уже почти год наживаются мошенники, которые приходят к пожилым людям с требованием срочно обменять свои сбережения на новые купюры, поскольку в стране якобы "внедряют денежные новации".