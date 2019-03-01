Педофил-рецидивист продавал мальчиков извращенцам: всплыли новые детали

В прошлый раз преступника выпустили из тюрьмы на 5 лет раньше за "хорошее поведение"

Педофил-сутенер, которого задержали в Николаеве за продажу в сексуальное рабство мальчиков-подростков, около полутора лет после освобождения из тюрьмы промышлял организацией детской проституции. За свою "работу" от клиентов он получал две тысячи гривен. Теперь следствие выясняет, скольких детей он успел передать в руки извращенцев, говорится в сюжете "Чрезвычайных новостей".

Полиция поймала 30-летнего преступника "на горячем", после того, как он продал 16-летнего парня.

Отмечается, что правоохранители следили за мужчиной определенное время - знали, что может совершить очередное ужасное злодеяние. Преступник искал живой товар в основном среди гей-сообщества.

Фото: скриншот YouTube / Полиция Николаевской области

Ранее его судили за изнасилование неестественным способом и растление несовершеннолетних. Приговорили к 11 годам тюрьмы, но уже через 6 лет мужчина был условно-досрочно освобожден из мест лишения свободы.

На этот раз ему грозит до 7 лет тюрьмы, но не исключено, что за хорошее поведение ему удастся выйти на свободу гораздо раньше.

Видео: YouTube / Надзвичайні новини. ICTV

Как сообщалось ранее, 24 февраля в Киеве полицейские задержали 51-летнего организатора детской порностудии, который вместе со своим 22-летним сообщником в различных арендованных фотостудиях столицы организовал, режиссировал, участвовал и проводил фото-, видеосъемки материалов порнографического характера с участием малолетних и несовершеннолетних детей.

Также мы писаоли о том, что не так давно в Украине поймали беглого педофила из Германии, который четыре года скрывался от Интерпола. Его обвиняют в изнасиловании 15-ти детей.

Напомним, ранее в Запорожье активисты разоблачили и задержали 27-летнего педофила, после чего провели с ним "воспитательную беседу". Любителем малолетних оказался Алексей Алексеевич Передерий, по фотографии которого вскоре читатели местного СМИ узнали депутата сельского совета.