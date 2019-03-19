Полетел, как птичка: в Николаеве из окна многоэтажки выпал ребенок

Ребенок оперся на москитную сетку, но она не выдержала его веса

В Николаеве из окна выпал маленький ребенок. Об инциденте рассказали представители управления Национальной полиции в Николаевской области.

Инцидент произошел в Корабельном районе, на улице Торговой. Пока мама была занята приготовлением пищи на кухне, трехлетний малыш самостоятельно залез на подоконник, открыл окно и оперся на москитную сетку. Она не выдержала веса ребенка, и он полетел вниз.

На данный момент ребенок находится в реанимационном отделении детской областной больницы. Врачи говорят, что мальчик в сознании, но оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь мальчика. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и травмы тела.

В полиции рассказали, что на место происшествия, кроме медиков, выезжала также и следственно-оперативная группа. На мать ребенка было заведено уголовное производство, предварительно по статье "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение".

Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что с двухлетнего возраста не рекомендуется оставлять детей без присмотра, так как они уже достаточно сообразительны, чтобы открыть окно или залезть на табуретку. А москитные сетки создают иллюзию безопасности, так как выдержать вес даже маленького ребенка они не способны. Также не рекомендуется показывать детям через окно: "как птичка полетела", "как папа уходит на работу", так как это привлекает детей к окнам.

Если в результате ненадлежащего присмотра за ребенком, он получит травму, погибнет или станет инвалидом, то родители понесут уголовную ответственность.

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