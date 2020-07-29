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Полиция пытается замять: в Черновцах мужчина избил женщину, ее собаку и их защитника

Черновцы, Среда 29 июля 2020 14:40
Полиция пытается замять: в Черновцах мужчина избил женщину, ее собаку и их защитника
В Черновцах неадекват напал на людей (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Черновцах агрессивный мужчина напал на людей и собаку

В Черновцах очень агрессивный "мужчина" напал на женщину, которая гуляла с собакой. В результате побои получила и хозяйка, и животное, а также молодой парень, который вступился за них.

Инцидент произошел 26 июля на бульваре Героев Крут, 14. Но огласке его решили предать только сейчас. Ведь молодой человек (тот самый защитник) говорит, что местная полиция пытается все замять.

Фото и вопиющая история несправедливости были опубликованы в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

Полиция пытается замять: в Черновцах мужчина избил женщину, ее собаку и их защитника

Пострадавшие женщина и собака (фото: dtp.kiev.ua)

Молодой человек отметил, что собака никого не кусала и даже ни на кого не лаяла. Мужчина просто напал на них ни за что.

"Очень агрессивный мужчина избил женщину и ее собаку. И меня потому, что я за нее вступился. Прошу огласки и реакции общества. Этот мужик уверен, что ему за это ничего не будет. Если это увидят адвокаты, буду рад помощи!" - написал парень.

Полиция пытается замять: в Черновцах мужчина избил женщину, ее собаку и их защитника

Парень, который заступился и тоже пострадал (фото: dtp.kiev.ua)

Он добавил, что полиция Шевченковского района (по улице Белоусова) сейчас пытается замять это дело.

Полиция пытается замять: в Черновцах мужчина избил женщину, ее собаку и их защитника

Неадекват, который напал на людей (фото: dtp.kiev.ua)

Ранее мы писали, что в центре Днепра мужчина жестоко избил женщину ногами по голове.

Также сообщалось, что в Киеве водитель-неадекват избил велосипедиста за замечание.

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