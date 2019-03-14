Попросил дать сдачу: под Киевом маршрутчик зверски избил пассажира

Избитому пассажиру диагностировали открытую черепно-мозговую травму

Избиение пассажира маршрутки №825 Киев-Боярка произошло еще в четверг, 7 марта, около 21:30. Но пострадавший сообщил об этом только спустя неделю в паблике Киев Оперативный в Facebook.

Он пишет, что сейчас находится в тяжелом состоянии в Областной клинической больнице с челюстно-лицевой травмой и серьезной травмой головы.

Мужчина возвращался с работы. Когда сел в маршрутку, водитель не дал ему сдачу, пассажир стал возмущаться, и водитель маршрутки его жестоко избил.

Избиение пассажира водителем маршрутки произошло под Киевом (скрин: facebook.com/KyivOperativ)

Судя по медицинскому заключению у мужчины открытая черепно-мозговая травма, множественные переломы лицевых костей, в том числе перелом челюсти и носа. Также перелом основы черепа и кровоизлияние в оба глаза.

Избиение пассажира водителем маршрутки произошло под Киевом (фото: facebook.com/KyivOperativ)

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