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Кошмар! В Киеве поезд сбил мужчину (видео 18+)

STYLERПроисшествия    08.02.2019 - 15:33
Кошмар! В Киеве поезд сбил мужчину (видео 18+)
Коллаж РБК-Украина

Состав протянул пострадавшего несколько метров по путям

Утром в пятницу, 8 февраля, поезд сбил мужчину в Киеве и протащил по железнодорожным путям. Происшествие произошло на ж/д на Левобережной. Видео опубликовал ресур Киев Оперативный в Instagram.

Сообщается, что мужчина, очевидно, решил перебежать пути, а в это время на него наехал движущийся состав.

Видео: instagram.com/kyivoperativ

Предварительно известно, что мужчина погиб на месте происшествия.

Пользователи сети назвали мужчину соискателям так называемой "Премии Дарвина".

"Уникальные кадры вручения премии Дарвина", - написал Сергей Мазуренко.

"Естественный отбор в действии", - заметил Roman Oleksienko.

"Господи помилуй! Жаль человека до бесконечности. И водителя очень жаль", - сокрушается Ирина Юрецкая.

Кошмар! В Киеве поезд сбил мужчину (видео 18+)

Скриншот комментариев: facebook.com/KyivOperativ/

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в сети показали жуткое состояние электрички Львов-Мукачево.

Также мы сообщали, что в сети скандал из-за подростков, которые легли под поезд в Ровно.

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