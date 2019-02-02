Поезд для скота: в сети показали жуткое состояние электрички Львов-Мукачево

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пассажиры возмущены и готовы требовать компенсацию за ужасные условия перевозки

Пассажиры поезда Львов-Мукачево, который отправлялся в субботу, 2 февраля, в 7 часов утра из Львова, возмутились состоянием состава, который был подан на перрон. Об этом написал пользователь Иван Дацюк в сообществе Varta 1 в социальной сети Facebook.

Иван Дацюк рассказал, что в вагонах, которые утром подали на перрон, было не убрано, везде валялись бумажки, остатки еды. Также в вагоне стояла жуткая вонь.

"Поезд Львов-Мукачево, который подали на перрон в 7 утра. Ужас, это мы идем в Европу, потому что поезд курсирует с туристами-лыжниками, пассажирами именно к границе с Венгрией. Вонь ужасная, такое впечатление, что свиней везли. По всему вагону мусор. Такое впечатление, что на самом деле этот вагон для скота, бомжей, а не для людей, которые купили билет на суперпоезд", - возмутился пассажир.

Фото: поезд Львов-Мукачево (facebook.com/varta1.official)

Он написал, что всем, кто этот поезд обслуживает глубоко наплевать и сообщил, что не уверен, что стоит оплачивать проезд в таком вагоне.

"Контролерам все равно, машинист вовремя давит на педаль и безразлично объявляет: поезд со станции Львов/Мукачево отправляется! Страшно! Позорное равнодушие руководства Пригородного вокзала, старших смены, ответственных лиц за этот вонючий рейс! Сейчас пройдут контроллеры и будут требовать оплату билетов! Скажите, пожалуйста, уважаемое руководство, какие я имею права, должен ли я оплачивать за такую гадкую перевозку! А вонючий поезд везет в Карпаты туристов, студентов за полцента и пенсионеров! Провезите утром начальника вокзала! И спросим его о должностных обязанностях, пусть оценит свою работу!" – добавил возмущенный пассажир.

Скриншот поста (facebook.com/varta1.official)

В комментариях пользователи отметили, что всю эту грязь и мусор оставили такие же пассажиры. Однако высказали и другую точку зрения – о том, что составы должны подаваться в чистом виде, несмотря на то, что некоторые пассажиры ведут себя как свиньи.

Скриншот комментариев (facebook.com/varta1.official)

Позже автор поста указал еще на одну особенность этого утреннего рейса. По графику поезд должен был отправиться в 7:42, но он уехал намного раньше.

Скриншот комментариев (facebook.com/varta1.official)

Напомним, ранее мы писали о том, что пассажиры поезда "Львов-Мариуполь" решили сами сделать уборку в купе.

А также рассказывали о том, что журналист показал ужасы международного поезда "Укрзализныци".