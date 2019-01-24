Преступник был в маске: в Киеве на мужчину напали с ножом

Коллаж РБК-Украина

Злоумышленник напал на мирно отдыхающую компанию

В Киеве, в кафе китайской кухне неизвестный напал на посетителя и три раза ударил его ножом. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел поздно вечером 23 января в кафе по улице Михаила Ломоносова, 53. Как рассказали очевидцы происшествия, в кафе отдыхала компания молодых людей азиатской внешности. Внезапно в заведение забежал мужчина в маске и направился к компании. Он достал нож и нанес удары одному из молодых людей.

Фото: kiev.informator.ua

У пострадавшего диагностированы резаные раны лица, руки и ноги, а также очень сильная потеря крови. Медики госпитализировали его и поместили в реанимационное отделение.

Полиция на данный момент выясняет все обстоятельства произошедшего. Установить личность нападающего пока не удалось, так как при нападении он был в маске, а после преступления – быстро скрылся.

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