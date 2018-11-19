Причина дикой агрессии - компьютер: в Никополе юноша хотел убить 13-летнюю сестру

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Парень нанес младшей сестре 18 ножевых ранений

Полиция Никополя задержала 18-летнего юношу, который пытался убить свою младшую сестру. 13-летнюю девочку доставили в больницу с 18 ножевыми ранениями.

Как рассказали правоохранители, событие произошло 18 ноября около семи часов утра.

"Утром этого дня между братом и сестрой возник конфликт, в результате которого парень ножом нанес девушке 18 ножевых ранений. После этого он выбежал на улицу, позвал бабушку и убежал. Полицейские задержали беглеца в городе через несколько часов", - говорится в сообщении.

Нож, с которым парень набросился на сестру (фото: dp.npu.gov.ru)

Пресс-офицер Никопольского отдела полиции Наталья Булатецкая подчеркнула, что в семье, где случилось чрезвычайное происшествие, "никогда ничего криминального не замечалось".

"Пострадавшая получила порезы шеи, плеча, рук. Девочка госпитализирована. Ее состояние стабильное. Угрозы жизни нет. Злоумышленник-брат сбежал из дома, но через несколько часов был задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Предварительно, причина такой дикой агрессии - комп'ютер", - отметила Булатецкая в комментарии изданию "Днепр Вечерний".

Компьютер, из-за которого между братом и сестрой возможно возник конфликт, правоохранители изъяли для проведения экспертизы.

Напомним, недавно в Николаевской области полицейские задержали мужчину, который жестоко издевался над своей женой - он посадил ее на цепь во дворе дома и заставил дочь смотреть на дальнейшие издевательства.

Ранее мы писали о том, что в Кировоградской области пьяный мужчина во время семейной ссоры облил жену бензином и поджег.

Видео: РБК-Украина