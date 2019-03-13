Пытал и угрожал: под Черкассами изверг расстрелял семью

Убийство мужчины и женщины стало следствием неудачного ограбления

Убийство мужчины и женщины произошло после 21:00 во вторник, 12 марта, в Звенигородке Черкасской области. Преступник проник в дом с целью ограбления, он угрожал семье оружием и всячески издевался над ними, сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, потерпевшими оказались 68-летний мужчина и 58-летняя женщина. В помещении в это время находилась еще и 90-летняя мать потерпевшей, к счастью она не пострадала. Жертвы грабежа отказались отдавать злоумышленнику деньги и оказали сопротивление, тогда он начал стрелять.

Мужчина, уже будучи в тяжелом состоянии смог позвонить дочери, передал телефон женщине, которая и сказала, что на них напали. К сожалению потерпевшие скончались в больнице.

Пенсионеры считались весьма состоятельными в городе, они держали на местном рынке два магазина.

Убийство семьи под Черкассами произошло во время ограбления (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Спикер ГУНП в области Дмитрий Грищенко сообщил, что личность нападавшего до сих пор не установлена, продолжаются поиски. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 УКУ (разбой).

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