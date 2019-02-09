Полураздетый мальчик плавал на льдине: детали странного инцидента в Киеве

Сообщается, что ребенку ничего не угрожает

В Киеве, на Русановском канале школьник-экстремал практиковал плавание на льдине. Инцидент произошел в субботу, 9 февраля, около 12:30 дня. О происшествии рассказали местные жители, которые увидели школьника, стоящего на льдине одетым не по погоде, – ребенок стоял на отколовшемся куске льда без куртки. Спасатели ГСЧС Украины спасли мальчика, сейчас его жизни ничего не угрожает, рассказывает STYLER со ссылкой на сообщество "Киев Оперативный" в Facebook.

"Подросток вместе со своими друзьями ходил по льду. Просто ходить стало скучно и они попытались отколоть льдину. Получилось, и один из них поплыл в путешествие по каналу. К счастью, быстро среагировали спасатели ГСЧС, которые достали ребенка со льдины и посадили себе в лодку. По прибытию на берег "мамонтенок" быстро убежал", - говорится в сообществе.

Плавание на льдине (видео: facebook.com/KyivOperativ)

В сообществе "Русановка" рассказывается, что спасатели прибыли по обращению очевидцев на место происшествия буквально через пять минут после поступления сигнала. Школьника, дрейфующего на льдине по Русановскому каналу, обнаружили около 12:50 и быстро провели операцию по спасению мальчика. Впрочем, вместо благодарности, подросток просто убежал в неизвестном направлении.

Школьник без куртки плавал по Русановскому каналу в Киеве (фото: Лена Турбал/facebook.com)

Плавание на льдине – одна из экстремальных забав, которая может закончиться летальным исходом, потому сотрудники ГСЧС Украины не рекомендуют передвигаться по тонкому льду, в особенности на водоемах с течением.

Плавание на льдине (фото: Лена Турбал/facebook.com)

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