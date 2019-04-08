Решил покататься: новые детали гибели двух девушек в ДТП под Киевом

В трагическом ДТП под Киевом, которое потрясло жителей села Песчаное, Белоцерковского района в субботу, 6 апреля, погибли две молодые девушки: 18-летняя Виктория Четверикова и 17-летняя Вероника Кутова, сообщает ТСН.

19-летний виновник трагедии тогда скрылся с места преступления, но 8 апреля он был задержан, сообщили в полиции области. Им оказался местный "мажор" на Mazda, а автомобиль принадлежит родителям задержанного парня. В содеянном он полностью сознался.

ДТП под Киевом унесло жизни двух девушек - подробности аварии (фото: kv.npu.gov.ua)

В тот вечер девушки вышли из местного заведения, где праздновали день рождения. Они не успели отойти и нескольких метров, как мчащееся авто снесло их. Почти до самого утра их не могли опознать - тела были изуродованы, с них сорвало одежду и обувь, телефоны были совсем разбиты. Погибшая Вика в прошлом году закончила школу, была отличницей и очень домашним ребенком. Ее подружка - киевлянка Вероника, в село приезжала изредка, на дачу.

Обе девушки погибли на месте. Их разбросанные по дороге тела обнаружили полицейские, осуществлявшие патрулирование села. Водитель Mazda с места происшествия скрылся, бросив автомобиль на дороге. К слову, предварительно сообщалось, что ему 16 лет.

ДТП под Киевом унесло жизни двух девушек - подробности аварии (фото: kv.npu.gov.ua)

19-летний виновник трагедии оказался сыном предпринимателей из соседнего села Храпачи Белоцерковского района. Его зовут Виталий. В тот день он взял у родителей ключ и без разрешения поехал покататься.

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы по части 3 статьи 286 УК Украины.

ДТП под Киевом унесло жизни двух девушек - подробности аварии (Виктория Четверикова, скрин видео: YouTube/ТСН)

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