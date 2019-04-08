Вирішив покататися: нові деталі загибелі двох дівчат у ДТП під Києвом

У трагічній ДТП під Києвом, яка шокувала жителів села Піщане, Білоцерківського району в суботу, 6 квітня, загинули дві молоді дівчини: 18-річна Вікторія Четверикова і 17-річна Вероніка Кутова, повідомляє ТСН.

19-річний винуватець трагедії тоді зник з місця злочину, але 8 квітня він був затриманий, повідомили в поліції області. Ним виявився місцевий "мажор" на Mazda, а автомобіль належить батькам затриманого хлопця. У скоєному він повністю зізнався.

ДТП під Києвом забрала життя двох дівчат - подробиці аварії (фото: kv.npu.gov.ua)

Того ж вечора дівчата вийшли з місцевого закладу, де святкували день народження. Вони не встигли відійти і кількох метрів, як авто знесло їх. Майже до самого ранку їх не могли впізнати - тіла були понівечені, з них зірвало одяг і взуття, телефони були зовсім розбиті. Загибла Віка в минулому році закінчила школу, була відмінницею і дуже домашньою дитиною. Її подружка - киянка Вероніка, до села приїжджала зрідка, на дачу.

Обидві дівчини загинули на місці. Їх розкидані по дорозі тіла виявили поліцейські, які здійснювали патрулювання села. Водій Mazda з місця пригоди зник, кинувши автомобіль на дорозі. До слова, попередньо повідомлялося, що йому 16 років.

ДТП під Києвом забрала життя двох дівчат - подробиці аварії (фото: kv.npu.gov.ua)

19-річний винуватець трагедії виявився сином підприємців з сусіднього села Храпачі Білоцерківського району. Його звуть Віталій. Того дня він взяв у батьків ключ і без дозволу поїхав покататися.

Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі за частиною 3 статті 286 КК України.

ДТП під Києвом забрала життя двох дівчат - подробиці аварії (Вікторія Четверикова, скрін відео: YouTube/ТСН)

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