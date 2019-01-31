Резонансное убийство в Николаеве: у стрелка нашли целое "сокровище" (фото)

Соседи шокированы поступком Герасима Багирянца

Убийца-бизнесмен Герасим Багирянц, который 30 января средь бела дня расстрелял супружескую пару Беловых возле здания райсуда в Николаеве из-за долга, владел 4 домами. Об этом говорится в сюжете "Чрезвычайных новостей".

10 лет назад он одолжил 2,5 миллиона гривен у одессита Михаила Белова и его жены. Залогом стал дом предпринимателя, владельца двух компаний - "Гекар" и "Агромастер плюс".

Когда пришел срок отдавать деньги, Багирянц просто переписал дом на своих детей.

Михаил Белов подал иск в суд, чтобы отменить дарственный договор, и выиграл дело. Из-за этого Герасим и совершил шокирующее преступление - застрелил супругов прямо на улице около здания суда из охотничьего ружья. Затем сдался полиции.

Как выяснили журналисты, Багирянц владеет не одним домом, а 4-мя. И вместо того, чтобы продать один из них, 52-летний мужчина пошел на убийство.

Фото: скриншот kriminal.ictv.ua/videos

Соседи шокированы поступком бизнесмена. Они характеризуют его, как спокойного человека, и никогда конфликтов у них не возникало.

По словам соседей, семья Багирянца живет здесь уже несколько десятилетий, а их 4 дома расположены на соседних улицах.

Герасим Багирянц (фото: facebook.com)

Как сообщалось ранее, 26 января возле одного из кафе-баров Одессы мужчина устроил стрельбу, в результате чего трое посетителей были ранены. Инцидент произошел возле кафе-бара "Забава" в Суворовском районе города.

Также мы писали о том, что в Бердянске Запорожской области гражданин РФ устроил стрельбу в помещении городской больницы, в результате чего был ранен охранник.