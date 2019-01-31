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В расстреле супругов в Николаеве нашли херсонский след

STYLERЖизнь    31.01.2019 - 10:21
В расстреле супругов в Николаеве нашли херсонский след
Коллаж РБК-Украина

Убийца оказался владельцем двух агрофирм в Херсонской области

Убийца, который расстрелял 30 января супругов у здания суда в Николаеве, является бизнесменом - он учредитель агрокомпаний, одна из которых зарегистрирована в Херсонской области. Об этом сообщило местное издание "Херсон типичный".

Оказалось, что 53-летний Герасим Багирянц является владельцем двух компаний - "Гекар" и "Агромастер плюс". Первая компания, специализирующаяся на торговле сельскохозяйственной техникой, зарегистрирована в Николаевской области. Деятельность этой компании сейчас приостановлена.

А вот "Агромастер плюс" зарегистрирован в Херсонской области. Компания занимается выращиванием зерновых. Из-за долгов, ее лишили лицензии в 2017 году.

В расстреле супругов в Николаеве нашли херсонский след

Герасим Багирянц (фото: facebook.com)

Напомним, в Николаеве на выходе из Ленинского райсуда Багирянц расстрелял супругов Беловых (60 и 58 лет) из Одессы из ружья "Сайгак" 12-миллиметрового калибра.

По информации СМИ, бизнесмен из Николаева одолжил у погибших 2,5 млн гривен, оставив в залог два дома. Позже Багирянц подарил дома своим сыновьям Артему и Максиму и некой Наталье Петрик. Долг он так и не вернул. Супруги обратились в суд и выиграли дело, что и стало причиной хладнокровного убийства.

Полиция задержала убийцу, а также его сына, вместе с которым они приехали на автомобиле Mercedes Vito под здание суда, чтобы совершить преступление.

Напомним, ранее мы писали о том, что отец погибшей активистки Катерины Гандзюк, обратился к тем, кто пытается повлиять на него в связи с расследованием убийства его дочери.

Также мы сообщали, что полиция озвучила новую версию в деле о замерзшей в лесу студентке в Житомирской области.

Кстати, 21 января в Харьковском районном суде состоялось предварительное слушание по делу семейства харьковских каннибалов.

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