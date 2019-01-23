Харьковские каннибалы на скамье подсудимых: отец и сын показали свои лица

Видео: YouTube/Информбюро

21 января в Харьковском Орджоникидзевском районном суде должно было пройти предварительное слушание по делу семейства харьковских каннибалов. Но, из-за отсутствия адвоката одного из обвиняемых, судебное разбирательство отсрочили на 20 февраля. Об этом сообщил ресурс "ХС Харьков" в Facebook.

По данным ресурса, предварительное слушание сперва задержалось на час, а после - вообще было перенесено на месяц. Причиной стало отсутствие адвоката подозреваемого - старшего Костюкова. Перед судебным заседанием подозреваемые отказались давать комментарии журналистам. Слушание перенесли на 20 февраля, до этого времени мужчины вернутся за решетку без права залога.

Отец и сын Костюковы (коллаж со скриншота видео: YouTube/Информбюро)

Напомним, 13 октября правоохранители задержали двоих мужчин по подозрению в убийстве бывшего милиционера. Отец и сын жили с трупом в квартире около недели: обезглавив убитого, они питались вырезками тела, чтобы таким образом скрыть труп.

После того, как подозреваемым позвонил их родственник и сообщил, что хочет наведаться в гости, мужчины вынесли тело к входу в подвал и засыпали его мешками с мусором. При задержании работники полиции обнаружили на балконе в коробке голову убитого и его личные вещи.

Убийцам-каннибалам грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, недавно отец Екатерины Гандзюк сделал громкое заявление - он утверждает, что активистка была знакома со своим убийцей.

К слову, стало известно, что болградский маньяк, убивший семейную пару и покалечивший маленьких детей, может выйти на свободу, поскольку его отец дает взятки.

Ранее мы также сообщали о том, что ужасная находка в затопленном подвале многоэтажки шокировала киевлян - коммунальщики обнаружили там окровавленный труп мужчины.