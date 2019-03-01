Родила и закопала заживо: подробности ЧП в Одесской области

Молодая женщина рассказала, почему совершила такой жуткий поступок

В Балтском районе Одесской области полиция задержала 24-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве собственного новорожденного ребенка. Об этом сообщается в сюжете Национальной полиции Украины.

Работники Подольской районной больницы сообщили в полицию, что к ним поступила молодая женщина с подозрением на подпольный аборт. Медики успели ее осмотреть, а после – она ушла из медицинского учреждения.

Выяснилось, что молодая женщина родом из Балтского района и в Подольском районе она была в гостях у своих родственников.

Фото: Полиция Одесской области

Когда полицейские начали выяснять у нее все обстоятельства происшествия, она сначала сказала, что у нее произошел выкидыш и она просто закопала малыша в огороде.

Однако после того, как сотрудники полиции раскопали импровизированную могилу и провели экспертизу, выяснилось, что малыш родился в срок, доношенным. По предварительной информации экспертов, смерть младенца наступила в результате удушения, которое было вызвано перекрытием дыхательных путей.

Фото: Полиция Одесской области

После этого женщина призналась, что эта девочка была незапланированным и нежеланным ребенком. Она не наблюдалась во время беременности у медиков, рожала самостоятельно, дома. А после того, как малышка родилась – замотала ее в полиэтиленовый пакет и закопала в огороде.

Также известно, что у женщины уже есть один ребенок – сын, которому чуть больше года.

Полиция открыла уголовное производство по статье 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка). Женщине сообщили о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения – круглосуточный домашний арест. Дальнейшую судьбу молодой женщины решит суд, если ее вина будет доказана, то она отправиться в тюрьму сроком на пять лет.

Видео: YouTube/Полиция Одесской области

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Сумами мать зверски убила новорожденную дочь.

А также рассказывали подробности смерти младенца под Хмельницким.