Розыск трех рыбаков под Киевом: стали известны подробности исчезновения (фото)

Коллаж РБК-Украина

Один из мужчин переплывал на лодке реку, чтобы забрать друзей с противоположного берега

Под Киевом ведутся поиски трех мужчин, которые отправились на рыбалку в субботу, 2 февраля, на Днепр в районе улицы Старокиевская пгт Козин. Друзья и родственники просят сообщить любую информацию о местонахождении рыбаков. Об этом сообщил ресурс ДТП KIEV.UA в Facebook.

Известно, что один из мужчин, Басунько Константин рыбачил на берегу Днепра. Около 17:00 решил пересечь реку, чтобы забрать двух товарищей и вернуться домой. В 17:15 жена одного из мужчин разговаривала с ним по телефону.

После этого все трое исчезли, с 18.00 телефоны всех троих были отключены. Все они были одеты в рыбацкие костюмы. До этого времени нет никакой информации. К розыскам привлекли полицию и водолазов.

Приметы мужчин и контакты родственников:

Басунько Константин Александрович, 35 лет (фото 1). Одет в черную куртку, черные штаны, черную шапку, сапоги цвета хаки.

Телефон жены 096-759-77-87 (Екатерина), тещи 067-450-55-39 (Светлана).



Ткачук Сергей Вадимович, 47 лет (фото 2). Одет в термокостюм болотного цвета и черную шапку.

Телефон жены 067-501-34-10 (Елена).

Милькевич Анатолий, 59 лет (фото 3). Одет в черный комбинезон, куртку цвета хаки, черную вязаную шапку и сапоги зеленого цвета.

Телефон жены 098-57-00-319 (Лидия Николаевна).

К слову, ранее мы сообщали, что отец экс-солистки ВИА Гры с лета ищет пропавшую дочь.

А также информировали о том, что в Киеве ищут пожилую женщину, которая ушла из дому еще 2 февраля.