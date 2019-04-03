В сети показали видео мощного взрыва в Одессе: детали инцидента

Взрыв в Одессе произошел во время проверки новой газовой трубы под землей
Мощный взрыв в Одессе 3 апреля произошел на Фонтанской дороге в районе Клубничного переулка. В результате инцидента к счастью никто не пострадал, однако автомобиль, который стоял около эпицентра взрыва, отбросило на трамвайные рельсы, при этом водителя спасли ремни безопасности. В сети появилось видео взрыва.
Согласно предварительным данным, взорвалась газовая труба под землей. После взрыва возникла воронка глубиной 1,5 метра и диаметром 2 метра.
На месте происшествия прибыли полицейские, следственно-оперативная группа и работники "Одессагаза".
Как сообщили правоохранители, взрыв под асфальтовым покрытием произошел скорее всего во время проверки новой газовой трубы.
Фото: взрыв в Одессе (dumskaya.net)
В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК.
По словам водителя автомобиля BMW, незадолго до взрыва он чувствовал едкий запах газа.
Видеозапись инцидента опубликовали в КУ "Центр 077".
Видео: facebook.com/reporter.novosti.odessa
В комментариях к сообщению пользователи сети высказывают мнение, что в связи с инцидентом необходимо привлечь к ответственности местную газовую службу.
Фото: dumskaya.net
Как сообщалось ранее, суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей руководителю общества с ограниченной ответственностью "Элан-Ви", которого подозревают в серии взрывов в Кропивницком 27 марта.
Также мы писали, что в сети показали фото правоохранителей, которые вытащили из адской заправки людей.