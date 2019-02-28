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Массовое отравление игрушками в Днепре: детали инцидента

STYLERПроисшествия    28.02.2019 - 22:05
Массовое отравление игрушками в Днепре: детали инцидента
Дети отравились самодельными игрушками в Днепре (фото: РБК-Украина)

Дети нашли рецепт игрушек в интернете

В Днепре шестеро учеников четвертого класса получили отравление из-за самодельных игрушек - "лизунов", рецепт изготовления которых они нашли в интернете, сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Сообщается, что материалы по данному факту внесены в журнал единого учета.

В полиции предупреждают родителей внимательнее относиться к тому, чем занимаются их дети в свободное время. 

Известно, что причиной отравления стали опасные ингредиенты, входящие в рецепт самодельной игрушки, выложенный в интернете.

Массовое отравление игрушками в Днепре: детали инцидента

Дети отравились самодельными игрушками в Днепре (фото: dp.npu.gov.ua)

Напомним, в Хмельницкой области обнаружили страшную находку: в поле возле дороги нашли закопаного новорожденного младенца.

Ранее мы писали, что горе-мать, оставившая трехлетнюю дочь на неделю без еды и воды, сделала это умышленно и не раскаивается в содеянном.

Также сообщалось, что скандальный депутат из Новоукраинки Александр Мольченко, едва не уморивший четырехлетнего сына голодом, пожаловался на истощение.

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