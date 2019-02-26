ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Морил сына голодом: скандальный депутат пожаловался на истощение

STYLERЖизнь    26.02.2019 - 12:27
Морил сына голодом: скандальный депутат пожаловался на истощение
Депутат из Новоукраинки морил сына голодом - ему стало плохо в суде (коллаж РБК-Украина)

Депутат из Новоукраинки Александр Мольченко попросил перенести суд из-за плохого самочувствия

Во время очередного заседания по делу депутата Новоукраинского районного совета Александра Мольченко, который чуть не до смерти заморил своего четырехлетнего сына голодом, потому что считал, что жена родила мальчика от другого, мужчина пожаловался на плохое самочувствие и попросил перенести заседание, передает УНН.

Так, в понедельник, 25 февраля, в Кропивницком апелляционном суде во время рассмотрения жалобы защитника депутата на постановление о содержании под стражей, Мольченко попросил о медицинской помощи из-за обострения язвы в тюрьме. Кроме того, он требовал вызвать "скорую", а также переводчика - неожиданно мужчина заговорил на русском.

"Не могу ни сидеть, ни стоять, ни лежать", - прокомментировал мужчина свое состояние.

Адвокат Мольченко выразил недоверие судье и попросил о его отводе, однако прокурор сказал, что не видит причин такого решения и не удовлетворил ходатайство.

В судебном заседании объявлен перерыв для предоставления подозреваемому медпомощи. О времени и дате следующего заседания сообщат позже.

Морил сына голодом: скандальный депутат пожаловался на истощение

Депутат из Новоукраинки морил сына голодом (сын Александра Мольченко, фото: соцсети)

Ранее Мольченко заявлял, что над его четырехлетним сыном, вес которого на момент обнаружения составлял всего 7 килограммов, при норме 16 килограммов, ставили опыты медики, а ребенок нормально питается, но худеет по непонятным причинам. Также он говорил, что его политические оппоненты решили таким образом с ним расквитаться.

К слову, за это ужасное преступление против ребенка горе-отцу грозит от десяти до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Мы также писали, что про скандального украинского депутата написало западное издание The Sun - теперь он приобрел "мировую славу".

Я не раскаиваюсь: подробности гибели девочки, оставленной на неделю без еды Закопала в мешке: подробности смерти младенца под Хмельницким
Новости Украины смерть ребенка
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь