"Постоянно просил хлебушка и водички": в Новоукраинке родители морили голодом 4-летнего сына

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Когда службам удалось забрать ребенка в больницу, он весил всего семь килограмм

В Новоукраинке родители морили голодом своего четырехлетнего сына, доведя его до жуткого состояния. Вместо положенных нормой 16 килограмм на момент его спасения он весил всего 7. Об этом сообщает Кировоградская правда.

"Мы застали ребенка в кроватке, с головы до пят испачканным собственными фекалиями. Он был настолько худюсенький, что сердце просто разрывалось. Когда ехали в больницу, мальчик постоянно просил хлебушка и водички. Медики подоставали тормозки. А в больнице, как в руках медсестры увидел кастрюлю, начал кричать… Представьте себе, насколько он был голодный. Девочки-сестрички – молодцы, поприносили кто каши, кто молочка…", - рассказали очевидцы изданию.

Фото: pravda-kr.com.ua

Для того, чтобы спасти ребенка были объединены общие усилия сотрудников полиции, социальных служб и медиков Новоукраинки.

Сейчас состоянию здоровья мальчика ничего не угрожает. В службе по правам детей исполнительного комитета Новоукраинского горсовета сообщили, что во время осмотра другого 10-месячного ребенка горе-родителей увидели и четырехлетнего истощенного мальчика. Но госпитализировать сына родители отказались.

"Мы сразу поехали к семье, но в дом нас не пустили. Пришлось обратиться в полицию и прокуратуру. Правоохранители в свою очередь обратились в суд за санкцией", - проинформировал начальник службы по правам детей Александр Спринсян.

В данный момент решается вопрос о лишении супружеской пары родительских прав, но все будет зависеть от судмедэкспертизы и суда. В полиции открыто уголовное производство за ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Напомним, под Киевом полиция задержала 36-летнего мужчину, который хотел изнасиловать восьмилетнюю девочку на глазах у ее же брата. Оказалось, что он был ранее судим за кражи и грабежи.

Ранее мы писали о том, что в Хмельницкой области соцработница Наталья Легкая опаивала 67-летнюю пенсионерку спиртным и морила голодом. Пенсионерка уже успела составить завещание, переписав на социальную работницу все, что у нее было – дом и землю.

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