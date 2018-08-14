"Постійно просив хліба і водички": у Новоукраїнці батьки морили голодом 4-річного сина

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Коли службам вдалося забрати дитину в лікарню, він важив всього сім кілограм

У Новоукраїнці батьки морили голодом свого чотирирічного сина, довівши його до жахливого стану. Замість покладених нормою 16 кілограм на момент його порятунку він важив всього 7. Про це повідомляє Кіровоградська правда.

"Ми застали дитину у ліжечку з голови до п’ят вимащену власними фекаліями. Він був настільки худюсінький, що серце просто розривалося. Коли їхали до лікарні, хлопчик постійно просив хлібчика і водички. Медики, подіставали тормозки. А в лікарні, як у руках медсестри побачив каструлю, почав кричати… Уявіть собі, наскільки він був голодний. Дівчатка-сестрички – молодці, поприносили хто каші, хто молочка...", - розповіли виданню очевидці.

Фото: pravda-kr.com.ua

Для того, щоб врятувати дитину були об'єднані спільні зусилля співробітників поліції, соціальних служб та медиків Новоукраїнки.

Зараз стану здоров'я хлопчика нічого не загрожує. У службі з прав дітей виконавчого комітету Новоукраїнської міськради повідомили, що під час огляду іншої 10-місячної дитини горе-батьків побачили і чотирирічного виснаженого хлопчика. Але госпіталізувати сина батьки відмовилися.

"Ми одразу поїхали до сім’ї, однак у будинок нас не пустили. Довелося звернутися до поліції та прокуратури. Правоохоронці у свою чергу звернулися до суду за санкцією", - поінформував начальник служби у правах дітей Олександр Спринсян.

В даний момент вирішується питання про позбавлення подружжя батьківських прав, але все буде залежати від судмедекспертизи і суду. У поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною).

Нагадаємо, що під Києвом поліція затримала 36-річного чоловіка, який хотів згвалтувати восьмирічну дівчинку на очах у її ж брата. Виявилося, що він був раніше судимий за крадіжки та грабежі.

Раніше ми писали про те, що в Хмельницькій області соцпрацівниця Наталія Легка поїла 67-річну пенсіонерку спиртним і морила голодом. Пенсіонерка вже встигла скласти заповіт, переписавши на соціальну працівницю все, що у неї було – будинок і землю.

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