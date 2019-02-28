Массовое отравление игрушками в Днепре: детали инцидента

Дети нашли рецепт игрушек в интернете

В Днепре шестеро учеников четвертого класса получили отравление из-за самодельных игрушек - "лизунов", рецепт изготовления которых они нашли в интернете, сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Сообщается, что материалы по данному факту внесены в журнал единого учета.

В полиции предупреждают родителей внимательнее относиться к тому, чем занимаются их дети в свободное время.

Известно, что причиной отравления стали опасные ингредиенты, входящие в рецепт самодельной игрушки, выложенный в интернете.

Дети отравились самодельными игрушками в Днепре (фото: dp.npu.gov.ua)

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