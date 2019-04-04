На школьника обрушилась плитка: детали ЧП под Киевом

В селе Музычи Киевской области на первоклассника упал кусок бетонной стены с керамической плиткой. Мальчик получил травму и его госпитализировали. Об этом рассказали в сюжете ТСН.

Инцидент произошел, когда школьники выходили из школьной столовой после обеда. Шестилетнего Ярослава одноклассники практически прижали к стене и в этот момент произошла трагедия – кусок бетона вместе с плиткой, которую только два года назад положили, отделился от стены и обрушился ребенку на голову.

Классный руководитель немедленно вызвала скорую медицинскую помощь, а маме позвонил заместитель директора и попросил немедленно приехать в школу, так как с сыном произошла беда.

Шестилетний Ярослав получил травму головы (Скриншот)

Когда она прибыла в школу, то Ярослав лежал уже в машине скорой помощи и терял сознание. В больнице ребенку диагностировали болевой шок, сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и скальпированную рану размером 15 см. Мальчику пришлось наложить 22 шва.

Вопрос об аварийности плитки поднимался родительским комитетом буквально неделю назад, но дирекция школы на это никак не отреагировала. После инцидента с Ярославом, плитку сняли, чтобы обезопасить других детей. Образцы раствора, на котором она держалась, отправили на экспертизу.

Плитку в школе положили всего два года назад (Скриншот)

Родители обратились в полицию и требуют наказать виновных. Следователи будут проверять всех: и тех, кто укладывал плитку, и руководство школы, которое приняло работу в эксплуатацию.

На школьника упала бетонная стена с плиткой (YouTube/ТСН)

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