Школьницу убило дерево на глазах у мамы и сестры: подробности трагедии в Виннице (фото)

Ураган в Виннице стал причиной гибели 11-летней девочки

Девочка погибла из-за падения дерева, которое повалил разбушевавшийся ураганный ветер - трагедия произошла в Виннице на улице Ватутина 10 марта утром возле троллейбусной остановки. На место гибели ребенка люди сейчас принесли игрушки, желтые троянды и конфеты, передает местное издание Винница.info.

28-летняя женщина Оксана Лавренчук с дочерьми ехала в транспорте, но из-за поломки им пришлось выйти на одну остановку раньше. Сильный порыв ветра свалил дерево, и ствол придавил 11-летнюю Настю - она получила многочисленные ушибы и черепно-мозговую травму.

Пострадавшая школьница скончалась на месте, прибывшие медики констатировали смерть, однако забрали на "скорой" в попытке реанимировать. К сожалению, ничего не вышло.

Фото: vinnitsa.info

Свидетелем происшествия стала учительница музыки Татьяна Астраханова, которая пыталась помочь ребенку.

"Невозможно было на это смотреть. Ребенок присел на земле, весь в крови, ее нельзя было узнать. У нее была мама и еще один ребенок. Это произошло прямо на остановке. Я не думала, что девочка погибнет. Потому обычное дерево, не так и широкий тот ствол", - рассказала женщина.

Фото: vinnitsa.info

Трагедия произошла прямо на глазах маленькой сестры погибшей.

Как рассказали учителя в 27-й школе, девочка была воспитанным ребенком из хорошей семьи. Училась в 6-Д классе.

По словам отца погибшей школьницы Игоря Лавренчука, дерево, которое оборвало жизнь ребенка, было в аварийном состоянии, передают "Факты".

"Моя жена пыталась накрыть ребенка собой, но не вышло. Только травмировала себе колено. А ребенка ветка, к сожалению…", - сказал он.

Фото: fakty.ua

Также мужчина рассказал, что его жена с детьми отправились в магазин за весенней курточки для девочки.

Полиция открыла по факту инцидента уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай".

"Это действительно была случайность: девочка с мамой стояли неподалеку от остановки, ждали транспорт. Дерево треснуло и повалилось на них так быстро, что они ничего не успели предпринять", - рассказала спикер Нацполиции в Винницкой области Анна Олийнык.

Как сообщалось ранее, сильнейший ураган в Украине уже наделал много беды в разных городах и даже стал причиной человеческих жертв. Кроме трагедии в Виннице, в результате непогоды в Винницкой области в Хмельнике дерево упало и на 29-летнюю женщину, она погибла.

В Коростышеве под Житомиром из-за непогоды ветром снесло кровлю, в результате чего погибла женщина. 11 марта в центре Киева возле станции метро Золотые Ворота со здания сорвало крышу. В Николаеве из-за ветра на маршрутное такси упало дерево, пострадал мужчина и двое детей.

В Николаеве ветер вырвал из земли дерево и обрушил его на маршрутку с пассажирами. Также штормовой ветер обрушил часть жилого дома под Киевом в Борисполе.