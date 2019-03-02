Сидел за избиение дочери: отец жестоко убил 7-летнего сына

Отец убил ребенка под Харьковом. Ему грозит пожизненное заключение

Отец "нечаянно" убил ребенка под Харьковом. Мужчина стукнул 7-летнего ребенка по затылку, после чего мальчик ударился головой о железную стойку кровати. Через несколько дней ребенок скончался от полученных травм. Ранее мужчина был судим за нанесение тяжких телесных повреждений собственной дочери. Все детали жуткого инцидента рассказали в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Как сообщают правоохранители, 1 марта в 13:06 в Шевченковский отделения полиции поступило сообщение о том, что в доме по месту жительства в пгт Шевченково обнаружено тело мертвого 7-летнего мальчика. На его лице и голове были обнаружены телесные повреждения. Установлено, что мальчик жил вместе с 28-летней матерью, 35-летним отцом и 8-летней сестрой. В полиции отметили, что семья числится в списке неблагополучных и стоит на учете в службе по делам семьи и молодежи Шевченковской районной государственной администрации.

Отец убил ребенка под Харьковом (фото: hk.npu.gov.ua)

В ходе досудебного расследования установлено, что 24 февраля семья находились дома. Дети не слушались. Отец накричал на сына, а потом рассердился и ударил рукой по затылку. От удара мальчик упал и ударился головой о железную стойку кровати, которая находилась в детской комнате. После инцидента мальчик стал плохо ходить, все время лежал на кровати и жаловался на сильную головную боль. 1 марта ребенку стало плохо, он начал задыхаться и потерял сознание. Родители вызвали скорую помощь, но ребенка спасти не удалось.

К слову, в полиции сообщили, что в 2015 году 35-летний мужчина был условно осужден приговором Шевченковского районного суда Харьковской области по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины за нанесение тяжких телесных повреждений своей дочери. В настоящее время следователем решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины.

Отец убил ребенка под Харьковом (фото: hk.npu.gov.ua)

Следственным информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по п. 2, ч. 2, ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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