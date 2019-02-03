Синий кит? Под Харьковом парень совершил странное самоубийство

Сообщается, что за три дня до смерти парень нанес себе ножевое ранение предплечья

В Русской Лозовой мужчина совершил странное самоубийство: 2 февраля бабушка 26-летнего парня обнаружила тело умершего внука в собственной комнате. У молодого человека было обнаружено ножевое ранение в живот и большое количество лекарств рядом с ним. Подробности инцидента сообщает STYLER со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Нож, которым мужчина совершил странное самоубийство (фото: hk.npu.gov.ua)

Предварительно известно, что 26-летний житель села Русская Лозовая нанес себе ножевое ранение в область живота. О смерти первой узнала бабушка молодого человека, в доме которой он жил. Вечером, накануне трагедии парень употреблял алкоголь по месту жительства, после чего зашел в свою комнату и заперся изнутри. Утром бабушка стучала в дверь комнаты, после чего попросила соседа их выбить.

Также известно, что три дня назад погибший порезал себе предплечья. Родным причину своего поступка он не объяснил.

Фото с места происшествия, где мужчина совершил странное самоубийство (фото: hk.npu.gov.ua)

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". В полиции не рассказывается, будет ли вестись дальнейшее расследование.

Ранее мы рассказывали о суицидальной игре "Синий кит", в которой конечной целью является доведение куратором его "подопечного" до суицида. Методами были: введение человека, чаще всего подростка, в состояние определенного транса посредством демонстрации кровавых и жутких изображений, видео, а также прослушивания устрашающей музыки и раннего подъема – в 4:20 утра. Главным правилом такой игры является сокрытия от близких факта того, что человек играет.

Ранее сообщалось, что на смену "Синему киту" и "Красной сове" в Украине начала распространятся новая суицидальная онлайн-игра - "Новый путь". Как и прежде, куратор группы в соцсети дает подписчикам задания, цель которых – довести до самоубийства.

Также мы писали, что в Киеве участница группы "Синий кит" вскрыла себе вены разбитой бутылкой.