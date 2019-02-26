Сломали ноги и закопали: новые детали жуткого убийства под Винницей

Жестокое убийство в Липовце взбудоражило Украину

В городе Липовец преступники закопали живьем местного жителя, а чтобы тот поместился в яму - ему сломали ноги.

Как выяснилось, молодые люди, которые ранее уже имели проблемы с законом, пришли домой к 53-летнему мужчине с криминальным прошлым, чтобы выяснить отношения - у преступников была давняя обида на потерпевшего.

Сначала парни избивали мужчину в его же квартире, а потом продолжили издеваться над ним на территории недействующего завода. Когда тот перестал дышать, они оттянули тело в безлюдное место возле речки и закопали.

"Копы" довольно оперативно вышли на след преступников. Один из них тут же признался в содеянном. По его словам, они с другом били мужчину руками и ногами. А потом решили его похоронить на берегу реки Соб. Но тело туда не помещалось. Поэтому погибшему переломали ноги.

"Экспертиза установит - был ли погибший еще живым, когда его закапывали, или нет", - отметила глава пресс-центра Национальной полиции области Анна Олейник.

Нелюдям "светит" тюремное заключение сроком до 15 лет.

Напомним, недавно убийца семьи в Житомире Василий Подорожный, который жестоко расправился с 21-летней Анжеликой Карпец и ее матерью, рассказал, как и зачем совершил это страшное преступление.

Ранее мы писали о том, что на Закарпатье изверги жестоко расправились с 20-летним парнем.