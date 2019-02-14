Смертельная доза: на Закарпатье погиб 10-летний ребенок

Мальчик случайно принял биологический яд

В четверг, 14 февраля, в селе Боржавское Виноградовского района Закарпатской области 10-летний ребенок умер от отравления ядом. Об этом сообщают "Новини Закарпаття".

Известно, что ребенок случайно принял смертельную дозу биологического яда.

Врачи из Центральной районной больницы города Виноградов пытались реанимировать мальчика, но все попытки оказались тщетными.

Полиция расследует все обстоятельства смерти.

Напомним, ранее мы сообщали, что собака спасла двухлетнего малыша от смерти, пока его мама отправилась в пьяный загул на несколько дней.

Также мы писали о том, что мать, сбросившая своего девятимесячного сына с моста в реку, хочет восстановить свои родительские права и устроить личную жизнь.

К слову, под Винницей 56-летний мужчина воспитывает четырех маленьких детей. Горе-мать променяла детей на водку.