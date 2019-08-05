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Смертельное ДТП под Киевом: в жуткой аварии погиб сотрудник госохраны

STYLERПроисшествия    05.08.2019 - 08:23
Смертельное ДТП под Киевом: в жуткой аварии погиб сотрудник госохраны
Иллюстративное фото: flickr.com/Сергей Ткаченко

В Киевской области произошла ужасная авария, которая забрала жизнь человека

В воскресенье, 4 августа, в Боярке произошло серьезное ДТП на перекрестке. Столкнулись седан Chevrolet Aveo и внедорожник Mercedes. Водитель Chevrolet на большой скорости влетел в Mercedes, который в это время стоял на светофоре. Об этом сообщает Информатор.

Инцидент произошел около 22:00 на улице Белогородская, 25. В результате столкновения водитель Chevrolet, которым оказался сотрудник Государственной службы охраны, получил серьезные увечья, которые были не совместимые с жизнью.

Смертельное ДТП под Киевом: в жуткой аварии погиб сотрудник госохраныСмертельное ДТП под Киевом: в жуткой аварии погиб сотрудник госохраны

Смертельное ДТП под Киевом (фото: kiev.informator.ua)

Прибывшие медики на место ДТП смогли только констатировать смерть мужчины. Кроме того, на место аварии приехали спасатели, экипажи патрульных машин, а также следственно-оперативная группа.

Смертельное ДТП под Киевом (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Напомним, что 3 августа, в Киеве произошло ужасное ДТП, в котором пьяный нацгвардеец устроил погоню с полицией и протаранил такси, которое влетело в ларек с шаурмой.

Ранее сообщалось о том, что видеозапись наезда на известного диджея Александра Лисогора, более известного как Gabber, шокировала сеть. Многие считают, что это было преднамеренное убийство, а не просто случайный инцидент на дороге Киева.

Мы также писали о том, что в Херсоне женщина на джипе Volkswagen Touareg сбила детей на пешеходном переходе. В этом инциденте пострадали 15-летний парень и 16-летняя девушка, которые перебегали дорогу на "зебре".

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