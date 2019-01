Сотни пострадавших: появилось видео разрушительного торнадо на Кубе

Видео: YouTube/CiberCuba

Вечером, 27 января, над столицей Кубы Гаваной пронеслась мощная стихия, которая забрала жизнь четырех людей. Всего от торнадо пострадали 172 человека.

В интернете'появилось много фото и видео, на которых можно увидеть, как саму стихию, так и ее страшные последствия.

Видео: YouTube/#L_media net work

Торнадо разрушило дома, разбило автомобили, поломало деревья. Город остался без электроэнергии.

Скорость ветра достигала 100 километров в час.

Видео: YouTube/Global News

По словам жителей, в воскресенье вечером торнадо звучало как "реактивный двигатель" из-за сильного ветра, дождя и града.

Ветер разрушал дома, куски которых разлетались по улице, где разбивали автомобили, сносили столбы, деревья и повреждали другие здания.

Видео: YouTube/Endominicana TV

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес выехал на место трагедии, где встретился со спасателями, об этом он написал в Twitter.

Публикация президента Кубы: twitter.com/DiazCanelB

По сообщениям метеорологов, после Кубы разрушительная стихия переместилась на север - в сторону Флориды (США), где Национальная служба погоды предупредила об ураганной опасности.

Cuba tornado: Three dead and 172 injured as Havana struck by devastating storm



Vehicles were crushed by falling debris or thrown around like toy cars as the tornado tore through neighbourhoods in Havana pic.twitter.com/A1TJBW6YUQ