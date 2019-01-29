Сотни пострадавших: появилось видео разрушительного торнадо на Кубе

Видео: YouTube/CiberCuba
Вечером, 27 января, над столицей Кубы Гаваной пронеслась мощная стихия, которая забрала жизнь четырех людей. Всего от торнадо пострадали 172 человека.
В интернете'появилось много фото и видео, на которых можно увидеть, как саму стихию, так и ее страшные последствия.
Видео: YouTube/#L_media net work
Торнадо разрушило дома, разбило автомобили, поломало деревья. Город остался без электроэнергии.
Скорость ветра достигала 100 километров в час.
Видео: YouTube/Global News
По словам жителей, в воскресенье вечером торнадо звучало как "реактивный двигатель" из-за сильного ветра, дождя и града.
Ветер разрушал дома, куски которых разлетались по улице, где разбивали автомобили, сносили столбы, деревья и повреждали другие здания.
Видео: YouTube/Endominicana TV
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес выехал на место трагедии, где встретился со спасателями, об этом он написал в Twitter.
Realizada reunión del Consejo de Ministros de #Cuba para evaluar afectaciones de lluvias tornado y en #LaHabana. Tomadas las medidas para avanzar en la recuperación. #SomosCuba #SomosContinuidad #FuerzaHabana #FuerzaCuba pic.twitter.com/7revnNHWZl— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 28 января 2019 г.
Публикация президента Кубы: twitter.com/DiazCanelB
По сообщениям метеорологов, после Кубы разрушительная стихия переместилась на север - в сторону Флориды (США), где Национальная служба погоды предупредила об ураганной опасности.
Cuba tornado: Three dead and 172 injured as Havana struck by devastating storm— Lilian Chan (@bestgug) 28 января 2019 г.
Vehicles were crushed by falling debris or thrown around like toy cars as the tornado tore through neighbourhoods in Havana pic.twitter.com/A1TJBW6YUQ
Фото торнадо: twitter.com/bestgug
Напомним, ранее мы публиковали видео, на котором очередной смерч в Анталии сносит все на своем пути.
Также мы писали о том, что туристам, которые отдыхали в Закарпатской области, удалось снять на видео необычное явление - снежный вихрь.