Сотни пострадавших: появилось видео разрушительного торнадо на Кубе

Город надолго остался без электроэнергии

Видео: YouTube/CiberCuba

Вечером, 27 января, над столицей Кубы Гаваной пронеслась мощная стихия, которая забрала жизнь четырех людей. Всего от торнадо пострадали 172 человека.

В интернете'появилось много фото и видео, на которых можно увидеть, как саму стихию, так и ее страшные последствия.

Видео: YouTube/#L_media net work

Торнадо разрушило дома, разбило автомобили, поломало деревья. Город остался без электроэнергии.

Скорость ветра достигала 100 километров в час.

Видео: YouTube/Global News

По словам жителей, в воскресенье вечером торнадо звучало как "реактивный двигатель" из-за сильного ветра, дождя и града.

Ветер разрушал дома, куски которых разлетались по улице, где разбивали автомобили, сносили столбы, деревья и повреждали другие здания.

Видео: YouTube/Endominicana TV

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес выехал на место трагедии, где встретился со спасателями, об этом он написал в Twitter.

Публикация президента Кубы: twitter.com/DiazCanelB

По сообщениям метеорологов, после Кубы разрушительная стихия переместилась на север - в сторону Флориды (США), где Национальная служба погоды предупредила об ураганной опасности.

Фото торнадо: twitter.com/bestgug

Напомним, ранее мы публиковали видео, на котором очередной смерч в Анталии сносит все на своем пути.

Также мы писали о том, что туристам, которые отдыхали в Закарпатской области, удалось снять на видео необычное явление - снежный вихрь.