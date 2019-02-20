В страшном ДТП под Полтавой погибло пять человек: подробности происшествия

Водитель борется за жизнь в реанимации

В страшном ДТП в Полтавской области с микроавтобусом Volkswagen LT 35 на трассе Киев - Харьков - Должанское, которое произошло вечером, 19 февраля, погибло пять человек, сообщает Национальная полиция в Полтавской области.

Трагедия случилась около 18:00 на 188 км автодороги Киев-Харьков, вблизи села Пышное, Лубенского района, Полтавской области.

Автомобиль, направлявшийся в сторону Харькова в Запорожье из Варшавы, не справился с управлением, съехал в правый по направлению кювет и перевернулся.

Всего в авто находилось шесть человек, трое - погибло на месте, еще двое пострадавших скончались в больнице, водитель находится в реанимационном отделении.

ДТП под Полтавой - погибло пять человек (pl.npu.gov.ua)

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц".

Правоохранители устанавливают личности погибших и травмированных, выясняют обстоятельства и причины аварии.

К слову, недавно в Киеве произошло странное ДТП: пьяный водитель въехал во встречный автомобиль, а затем продолжал таранить его в течение 10 минут.

Также стало известно, что причиной смерти 18-летнего жителя Кировоградской области стало не ДТП, как считалось ранее, его убили, нанеся травмы головы тупым предметом.