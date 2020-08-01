В Сумах люди перекрыли железную дорогу из-за изнасилования ребенка (фото)

В Сумах местные жители вышли на протестную акцию из-за изнасилования 6-летнего мальчика, над которым надругалась группа подростков. На встречу с людьми прибыли полицейские.

Митинг состоялся на улице Добровольная в Ковпаковском районе в частном секторе 31 июля. Об этом передает местное издание 0542.ua.

Также опубликованы фото с акции. Многие десятки граждан перекрыли улицу и железную дорогу, общались с представителями правоохранительных органов.

По словам местных жителей, ребенка изнасиловали семеро подростков в возрасте от 12 до 14 лет. Также люди жалуются, что эта группа извергов издевается над пенсионерами и занимается кражами.

Пресс-секретарь управления патрульной полиции Олег Сологуб рассказал, что 25 июля "копам" действительно поступило сообщение об изнасиловании ребенка. В то же время он отметил, что не знает подробностей жуткого преступления, так как делом занимаются в Главном управлении Нацполиции.

В Сумах жители вышли на протест из-за изнасилования подростками мальчика (Фото: 0542.ua)

Информацию о подробностях ужасного инцидента и о том, на какой стадии находится следствие, в ГУНП пообещали предоставить на выходных.

Как уточнила в сети пользователь Facebook Анжелика Иванцова в комментариях, пострадавшему мальчику на самом деле 7 лет, он школьник. После происшествия полиция привозила ребенка на обследование. На вчерашний митинг собралась половина жителей Добровольной.

Фото: скрин комментариев facebook.com/0542inua

Как сообщалось, на днях в Днепре прохожие привязали скотчем к столбу извращенца, который приставал к детям.

Напомним также, что недавно киевлянин приставал к ребенку в общественном туалете, пока мама ждала на улице.