У Сумах люди перекрили залізницю через зґвалтування дитини (фото)

В Сумах місцеві жителі вийшли на протестну акцію через зґвалтування 6-річного хлопчика, над яким поглумилася група підлітків. На зустріч з людьми приїхали поліцейські.

Мітинг відбувся на вулиці Добровільна в Ковпаківського району в приватному секторі 31 липня. Про це передає місцеве видання 0542.ua.

Також опубліковані фото з акції. Багато десятків громадян перекрили вулицю і залізницю, спілкувалися з представниками правоохоронних органів.

За словами місцевих жителів, дитину зґвалтували семеро підлітків у віці від 12 до 14 років. Також люди скаржаться, що ця група нелюдів знущається над пенсіонерами та займається крадіжками.

Прес-секретар управління патрульної поліції Олег Сологуб розповів, що 25 липня "копам" дійсно надійшло повідомлення про зґвалтування дитини. Водночас він зазначив, що не знає подробиць страшного злочину, позаяк справою займаються у Головному управлінні Нацполіції.

У Сумах жителі вийшли на протест через зґвалтування підлітками хлопчика (Фото: 0542.ua)

Інформацію про подробиці жахливого інциденту і про те, на якій стадії знаходиться слідство, в ГУНП пообіцяли надати на вихідних.

Як уточнила в мережі користувачка Facebook Анжеліка Іванцова в коментарях, потерпілому хлопчикові насправді 7 років, він школяр. Після події поліція привозила дитину на обстеження. На вчорашній мітинг зібралася половина жителів Добровільної.

Фото: скрін коментарів facebook.com/0542inua

Як повідомлялося, днями у Дніпрі перехожі прив'язали скотчем до стовпа збоченця, який чіплявся до дітей.

Нагадаємо також, що нещодавно киянин чіплявся до дитини в громадському туалеті, поки мама чекала на вулиці.