ЧП под Киевом: хвастовство закончилось убийством

Пьяная стрельба закончилась смертью

Мужчина застрелил соседа из ружья в Яготине под Киевом. Полиция уже задержала преступника, который признался в содеянном и дал показания. 42-летнему местному жителю инкриминируют совершение умышленного убийства, сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

По факту инцидента было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Как выяснилось, злоумышленник был сильно пьян, и решил похвастаться перед всеми своим гладкоствольным ружьем. Мужчина вышел на улицу с оружием и открыл неприцельный огонь.

Фото: kv.npu.gov.ua

Стрелял он "в слепую" в сторону дома своего 60-летнего соседа. Якобы, хотел напугать.

Однако пьяная "шалось" закончилось трагически. Окровавленное тело пожилого мужчины обнаружили в квартире на кухне.

Медики диагностировали у погибшего огнестрельное ранение головы, шеи и груди.

В доме стрелка правоохранители обнаружили и изъяли ружье и гильзу 12 калибра. Задержанный говорит, что нашел оружие на улице в городе.

Вещдоки отправили на экспертизу.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

Фото: kv.npu.gov.ua

Как сообщалось ранее, 5 марта в Днепровском районе Киева мужчина в полицейской форме застрелил водителя Mercedes. Трагичное событие шокировало местных жителей. Скорой не удалось спасти пострадавшего, водитель скончался. Как выяснилось позже, застреленный мужчина был свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров".

Напомним, недавно на Прикарпатье житель Коломыи во время совместного распития спиртных напитков начал проявлять агрессию и убил супружескую пару.